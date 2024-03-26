الصين تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الأمريكي للسيارات الكهربائية

قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية التي يتم إنتاجها على أراضيها.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إعلان تقديم الشكوى إلى منظمة التجارة العالمية اليوم: إن قانون مكافحة التضخم الأمريكي والقواعد المرتبطة به تمييزي ويشوه بصورة خطيرة سلاسل الإمداد العالمية للسيارات الكهربائية.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن قطاع السيارات الكهربائية يشهد توترات تجارية وجيوسياسية في الوقت الذي يتحول فيه العالم من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية.

ومن المحتمل أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما إضافية على وارداته من السيارات الكهربائية من الصين بدعوى حصولها على دعم حكومي غير مشروع، في حين تواجه شركات بطاريات السيارات الكهربائية مقاومة من جانب واشنطن.

تأتي الشكوى الصينية إلى منظمة التجارة العالمية بعد أشهر من فرض الولايات المتحدة قيودا تقلل عدد السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على تخفيضات ضريبية بقيمة 7500 دولار للسيارة الواحدة.

وتعني القواعد الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في بداية العام الحالي أن السيارات الكهربائية التي تحتوي على مكونات بطاريات أو مواد خام مستوردة من جهات أجنبية مثيرة للقلق لن تكون مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية.