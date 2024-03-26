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ارتفاع أسعار المساكن في أكبر 20 مدينة أمريكية خلال يناير 6.6 %

ارتفاع أسعار المساكن في أكبر 20 مدينة أمريكية خلال يناير 6.6 %

تسارع وتيرة الزيادة في أسعار المساكن في المدن الرئيسية الأمريكية خلال يناير.

الألمانية: واشنطن

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم الثلاثاء تسارع وتيرة الزيادة في أسعار المساكن في المدن الرئيسة الأمريكية خلال يناير الماضي.

وذكر التقرير أن مؤشر "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لأسعار المساكن في أكبر 20 مدينة أمريكية ارتفع خلال يناير 6.6 % على أساس سنوي، مقابل ارتفاعه 6.2 % خلال ديسمبر. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر 6.7 %.

وقالت ستاندرد آند بورز: إن مدينة سان دييجو سجلت مرة أخرى أكبر ارتفاع سنوي لأسعار المساكن بين المدن الأمريكية 11.2 %، تلتها لوس أنجليس بارتفاع 8.6 % سنويا.

وذكر التقرير أن مؤشر إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر لأسعار المساكن على مستوى الولايات المتحدة ككل ارتفع 6 % سنويا، خلال يناير الماضي بعد ارتفاعه 5.6 % خلال فبراير الماضي.

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