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"كوارا" تربح 54 مليون ريال بنمو 6 % لزيادة الطلب على المنتجات المالية

"كوارا" تربح 54 مليون ريال بنمو 6 % لزيادة الطلب على المنتجات المالية

"الاقتصادية" من الرياض
زادت الأرباح الصافية لشركة كوارا للتمويل بنهاية 2023، بنحو 6 % إلى 54 مليون ريال مقابل 51 مليون ريال حققتها الشركة في العام الذي سبقه.
وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح إلى الطلب المتزايد على المنتجات المالية، حيث تمكنت الشركة من الحفاظ على عائد جيد على المنتجات بسبب التركيز على منتجات التجزئة.
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