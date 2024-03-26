"تاسي" يتداول دون متوسط 21 يوما بعد تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي

تراجع "تاسي" للجلسة الثالثة على التوالي مسجلا أطول سلسلة انخفاض منذ نهاية يناير ليغلق عند 12585 نقطة خاسرا 71 نقطة ما يعادل 0.56 %، وسط انخفاض معظم القطاعات والأسهم وارتفاع السيولة 1.7 مليار لتصل إلى 9.9 مليار ريال.

أشير في تحليل سابق إلى استمرارية رغبة البيع، خاصة في ظل عدم ظهور معطيات كافية لتحسين العوامل الأساسية لدفع السوق نحو الأعلى مع ارتفاع مكررات الربحية، وترقب للنتائج المالية مع قرب انتهاء الربع الأول.

التراجع أبقى المؤشر دون متوسط 21 يوما، ما يجعل السوق تحقق أداء دون أدائها الشهري، وهذا يعزز من عمليات البيع لجني الأرباح، وما لم تظهر معطيات جديدة ستبقى السوق في مسارها السلبي.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر عند 12660 نقطة وكانت أدنى نقطة عند 12583 فاقدا 0.58 %، بينما الأعلى عند 12733 نقطة رابحا 0.61 %، وأنهى الجلسة عند 12585 نقطة فاقدا 71 نقطة ما يعادل 0.56 %. وارتفعت السيولة 21 % بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 9.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 4 % بمقدار 15 مليون سهم إلى 349 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 52 ألف صفقة بـ10 % إلى 569 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 1.15 %، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بـ 0.90 %، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 0.35 %، بينما تصدر المتراجعة "النقل" بواقع 4.10 %، ثم "الإعلام والترفيه" بمقدار 3 %، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 2.87 %.

وكان الأعلى تداولا "البنوك" بواقع 16 % بقيمة 1.6 مليار ريال، ثم "المواد الأساسية" 11 % بنحو 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "ادارة وتطوير العقارات" بـ 9 % بمبلغ 935 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الكابلات السعودية" بنحو 9.9 % ليبلغ 91.90 ريال، يليه "المواساة" بـ 8.2 % ليصل إلى 134 ريالا، وحل ثالثا سهم "الباحة" 7.1 % حيث أغلق عند 0.15 ريال.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الخليج للتدريب" بواقع 9.9 % ليغلق عند 35.35 ريال، يليه "الرياض ريت" بـ7.9 % إلى 8.08 ريال، وحل ثالثا سهم "الخدمات الأرضية" بمقدار 7.2 % مقفلا عند 51.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "عذيب للاتصالات" بقيمة 614 مليون ريال، ثم "الراجحي" بـ415 مليون ريال، وحل ثالثا "البلاد" بمبلغ 392 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

تراجع مؤشر "نمو" 578 نقطة بنحو 2.1 % ليغلق عند 26658 نقطة. وقفزت قيمة التداول 1102 % ما يعادل 602 مليون إلى 656 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 663 % بواقع 21 مليون سهم لتبلغ 25 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 4.9 ألف صفقة مرتفعة 1683 صفقة بمقدار 52 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "تام التنموية" بنحو 9 % ليبلغ 218 ريالا، يليه "البابطين الغذائية" بـ7.4 % ليصل إلى 46.90 ريال، وحل ثالثا سهم "فاديكو" 6.9 % حيث أغلق عند 94 ريالا.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جاهز" بواقع 10.3 % ليغلق عند 35.35 ريال، يليه "غذاء السلطان" بـ9.9 % إلى 68.50 ريال، وحل ثالثا سهم "لانا" بمقدار 9.7 % مقفلا عند 39.55 ريال. وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة 574 مليون ريال، ثم "جاز" 43 مليون، وحل ثالثا "المحافظة" بقيمة 6.3 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي