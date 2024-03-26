ارتفاع مؤشرات وول ستريت مع انتعاش أسهم شركات صناعة الرقائق والنمو

بدأت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع مع تقدم معظم أسهم النمو وشركات صناعة الرقائق، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات الاقتصادية في أسبوع اختصرته العطلات لتقييم مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 24.68 نقطة أو 0.06 % إلى 39338.32 نقطة. كما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 10.66 نقطة بنحو 0.20 % إلى 5228.85 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 62.38 نقطة بمقدار 0.38 % إلى 16446.85 نقطة.