"تكوين" تسدد قرضا بقيمة 75 مليون ريال باستخدام متحصلات طرح أسهم حقوق الألوية

أوضحت شركة تكوين المتطورة للصناعات أنها سددت قرضا بقيمة 75 مليون ريال، وهو عبارة عن تسهيلات مرابحة رأس المال العامل مع البنك العربي الوطني، عن طريق استخدام متحصلات طرح أسهم حقوق الألوية.وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أنها تهدف من سداد هذا القرض إلى تخفيض معدلات الإقراض وتحسين المؤشرات المالية في ظل الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة.