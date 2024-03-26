وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصاريف خدمات إعادة التأمين، ارتفاع صافي دخل الاستثمارات 621% ، وزيادة في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنحو 21 %.
نمو أرباح "الإعادة السعودية" 64 % إلى 124 مليون ريال بفضل انخفاض مصاريف خدمات إعادة التأمين وارتفاع دخل الاستثمارات
ارتفعت الأرباح الصافية للشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة السعودية" بنهاية 2023، بنحو 64 % إلى 124 مليون ريال مقابل 76 مليون ريال حققتها الشركة في العام الذي سبقه.
وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصاريف خدمات إعادة التأمين، ارتفاع صافي دخل الاستثمارات 621% ، وزيادة في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنحو 21 %.
وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصاريف خدمات إعادة التأمين، ارتفاع صافي دخل الاستثمارات 621% ، وزيادة في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنحو 21 %.
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