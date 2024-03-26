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شركة تابعة لـ "الصناعات الكهربائية" توقع عقد توريد محولات بقيمة 125.8 مليون ريال

شركة تابعة لـ "الصناعات الكهربائية" توقع عقد توريد محولات بقيمة 125.8 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض
وقعت شركة محولات الطاقة السعودية إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكهربائية عقد توريد محولات مع شركة لارسن آند توبرو العربية السعودية بقيمة 125.8 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن العقد يتمثل في أمر شراء لتوريد محولات لمشروع حقل غاز جافورة لصالح "أرامكو السعودية"، متوقعة أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي في النتائج المالية للشركة لـ2026.
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