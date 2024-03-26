مؤشر "نيكاي" الياباني يغلق مستقرا بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق اليوم الثلاثاء إذ عوض تأثير مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق انخفاضات أسهم قيادية مثل فاست ريتيلنج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو ونيسان موتور.

وكانت أكبر 3 أسهم داعمة لنيكاي في قطاع أشباه الموصلات، وتصدرتها طوكيو إلكترون العملاقة المتخصصة في معدات صناعة الرقائق إذ اقتفت أثر نظيرتها الأمريكية إنفيديا التي حققت ارتفاعا قياسيا، لكن سهم نيسان تراجع 4 % بعد تحديث الشركة لخطة العمل في المدى المتوسط ما خيب آمال المستثمرين.

ونزل سهم فاست ريتيلنج 1.63 % ليواصل تراجعه بعد ارتفاع قياسي يوم الجمعة، وأنهى نيكاي معاملات اليوم منخفضا 0.04 % إلى 40398.03 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 %.

ونزل نيكاي أمس الإثنين 1.16 % بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم الجمعة. وسجل المؤشر ارتفاعا بأكثر من 20 % منذ بداية العام.

وصعد سهم طوكيو إلكترون 0.54 % وكان أعلى الأسهم ربحا على المؤشر، وارتفع سهم شين إيتسو المنتجة للسليكون 1.45 %، وزاد سهم سكرين هولدنجز 4 %.