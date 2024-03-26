"زجاج" تربح 48 مليون ريال خلال العام 2023 بانخفاض 54 %

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، تحقيق 48 مليون ريال صافي ربح في 2023، بتراجع 54 % عن 2022.
وأوضحت الشركة عبر "تداول"، أن السبب يعود إلى انخفاض حصتها من أرباح الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح بسبب أعمال الصيانة والتطوير في شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة للزجاج المسطح المحدودة بالجبيل، وفي المقابل ارتفاع الربح التشغيلي في نشاط العبوات الزجاجية.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير %
|
المبيعات
|
153.9
|
112.3
|
37.04
|
إجمالي الربح
|
35.2
|
3.4
|
935.29
|
الربح التشغيلي
|
20.7
|
-10.5
|
-
|
صافي الربح
|
47.9
|
104.3
|
-54.07
|
إجمالي الدخل الشامل
|
46.4
|
100.8
|
-53.97
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
721.6
|
691.7
|
4.32
|
ربحية السهم
|
1.46
|
3.17
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
32.5
|
9.9
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب ارتفاع مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
زادت الإيرادات بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة كمية المبيعات.
|
سبب انخفاض صافي ربح هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح بسبب أعمال الصيانة والتطويرفي شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة للزجاج المسطح المحدودة بالجبيل، وفي المقابل ارتفاع الربح التشغيلي في نشاط العبوات الزجاجية.
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