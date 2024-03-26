"الآمار الغذائية" تربح 56.5 مليون ريال في 2023 بتراجع 51 %

أعلنت شركة الآمار الغذائية، تحقيق 56.5 مليون ريال صافي ربح في 2023، بتراجع 51 % عن 2022.
وأوضحت الشركة عبر "تداول"، أن السبب يعود إلى تأثر صافي الربح بأداء المبيعات المتأثر بانخفاض قيمة العملة وإكسبو دبي، وتأثير تضخم التكاليف في تكلفة المبيعات التي بدأت حدتها بالانخفاض، إضافة إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة أخيرا.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير %
|
المبيعات
|
991,655,015
|
1,075,892,373
|
-7.83
|
إجمالي الربح
|
293,003,751
|
362,353,740
|
-19.14
|
الربح التشغيلي
|
81,774,324
|
141,167,138
|
-42.07
|
صافي الربح
|
56,585,182
|
115,259,636
|
-50.91
|
إجمالي الدخل الشامل
|
51,146,876
|
98,210,122
|
-47.92
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
320,377,282
|
333,760,530
|
-4.01
|
ربحية السهم
|
2.29
|
4.58
|
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب انخفاض مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
عند تطبيق القيمة الثابتة لسعر صرف العملة واستثناء تأثير مبيعات إكسبو دبي، نمت إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 0.2 %.
وعند تطبيق القيم الحالية لسعر صرف العملة، إنخفضت إجمالي مبيعات الشركة 7.8 %، حيث تأثرت المبيعات بانخفاض قيمة العملة في مصر ولبنان بـ77 مليون ريال، وبلغ تأثير غياب مبيعات إكسبو دبي 9 ملايين ريال، إضافة إلى التأثير في الأعمال خلال الربع الرابع بسبب الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة أخيرا.
|
سبب انخفاض صافي الربح هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|
تأثر بأداء المبيعات المتأثر بانخفاض قيمة العملة وإكسبو دبي، وتأثير تضخم التكاليف في تكلفة المبيعات التي بدأت حدتها بالانخفاض، إضافة إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة أخيرا.
|
معلومات إضافية
|
تحافظ الآمار على استقرار وقوة ميزانيتها العمومية ووضعها المالي، حيث حققت الشركة خلال العام تدفقات نقدية من الأنشطة التشيغيلية بمبلغ 190 مليون ريال، بنسبة تحويل نقدي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات تعادل 152 %.
صافي زيادة عدد الفروع المملوكة من الشركة خلال العام 26 فرعا، وتماشيا مع اتجاهات التعافي تواصل الشركة تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها عبر استهداف التطور التكنولوجي، تطوير المنتج، التفوق التشغيلي، خدمة العملاء، وتحقيق فرص ومبادرات النمو.
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