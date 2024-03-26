"الآمار الغذائية" تربح 56.5 مليون ريال في 2023 بتراجع 51 %

تحافظ الآمار على استقرار وقوة ميزانيتها العمومية ووضعها المالي، حيث حققت الشركة خلال العام تدفقات نقدية من الأنشطة التشيغيلية بمبلغ 190 مليون ريال، بنسبة تحويل نقدي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات تعادل 152 %.

صافي زيادة عدد الفروع المملوكة من الشركة خلال العام 26 فرعا، وتماشيا مع اتجاهات التعافي تواصل الشركة تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها عبر استهداف التطور التكنولوجي، تطوير المنتج، التفوق التشغيلي، خدمة العملاء، وتحقيق فرص ومبادرات النمو.