ارتفاع أسعار أسهم شركات النفط الصينية بفضل توزيعات الأرباح

ارتفعت أسعار أسهم شركات النفط الصينية بما فيها سينوبك وكنووك، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على التوزيعات في أحدث النتائج المالية.

ووفقا لـ "بلومبرغ"، فقد ارتفع سهم سينوبك اليوم 3.4 % بعد إعلانها توزيعات بأكثر من 70 % عن 2022، رغم أن إجمالي أرباح العام جاءت أقل من التقديرات.

وبحسب تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، فإن توزيعات الأرباح المعلنة حديثا لشركة سينوبك تزيد على توزيعات العام السابق.

وقال هينك فونج المحلل الاقتصادي في "بلومبرغ إنتليجانس" إنه من المحتمل ارتفاع سعر السهم مع زيادة التوزيعات النقدية للشركة.

كما ارتفع كنووك 2.7 % بعد أن ذكر مورجان ستانلي إن توزيعاتها النقدية تتفق بدرجة كبيرة مع توقعاته، وارتفع سعر سهم بترو تشاينا 2.8 %.

وكانت شركات النفط الأكثر ارتفاعا على مؤشر هاغ سينغ تشاينا إنتربرايز للأسهم الصينية في بورصة هونغ كونغ الذي ارتفع اليوم 0.9 %.