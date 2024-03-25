مؤشر "نيكاي" الياباني يغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح

أغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الاثنين، بفعل عمليات جني للأرباح في أعقاب قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام.

وأغلق نيكاي منخفضا 1.61 % عند 40414.12 نقطة، بعد هبوط 192 سهما من أسهم المؤشر البالغ عددها 225 وصعود 30 سهما فقط، وتجاوز المؤشر مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الجمعة وأغلق عند مستوى قياسي بلغ 40888 نقطة، فيما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 % إلى 2777 نقطة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 %، وخسر سهم فاست ريتيلنج المالكة لشركة يونيكلو 0.6 %، كما تراجع سهم شركة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.6 %.

ورغم أن سعر الين يحوم حول 151.32 للدولار، تراجعت أيضا أسهم الشركات اليابانية ذات المبيعات الخارجية المرتفعة، فيما تراجع سهم مجموعة سوني 3 %، وخسر سهم تويوتا موتور 1.1 %، وخسر سهما هوندا ونيسان 2.2 و 2.1 % على الترتيب.