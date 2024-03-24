التقلبات تسيطر على "تاسي" مع قرب انتهاء الربع الأول والسيولة الأدنى في شهرين عند 6.6 مليار ريال

فقد مؤشر "تاسي" حاجز 12800 نقطة ليغلق عند 12796 نقطة خاسرا 39 نقطة ما يعادل 0.31 %. اثناء الجلسة بلغت ذروة المكاسب 0.37 % مع افتتاح السوق بمستوى أعلى من الجلسة السابقة لتخلف فجوة سعرية التي تعكس الاندفاع الشرائي في مزاد الافتتاح، لكن سرعان ما بدأت السوق تفقد مكاسبها، لتستمر التقلبات في السوق مع قرب انتهاء الربع الأول، التي معها تكتمل النتائج المالية السنوية للشركات، وتبدأ موسم الإفصاحات عن أعمال الشركات للربع الأول.

ومع تقلبات السوق تراجعت السيولة 2.4 مليار ريال لتصل إلى 6.6 مليار ريال الأدنى في شهرين تقريبا. ولا تزال فرص استمرار التقلبات وضغوط البيع ممكنة طالما لم تظهر معطيات جديدة محفزة بشكل إيجابي.



الأداء العام للسوق

أفتتح المؤشر عند 12869 نقطة وكانت أعلى نقطة عند 12883 بمكاسب بلغت 0.37 %، بينما الأدنى 12779 نقطة فاقدا 0.44 %، وأنهى الجلسة عند 12796 نقطة خاسرا 39 نقطة ما يعادل 0.31 %. وتراجعت السيولة 27 % بنحو 2.4 مليار ريال لتصل إلى 6.6 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 8 % بنحو 31 مليون سهم لتصل إلى 340 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 105 آلاف صفقة بـ20 % إلى 426 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت سبعت قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.6 %، يليه "السلع طويلة الأجل" بـ0.41 %، وحل ثالثا "التأمين" 0.27 %، بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بواقع 1.99 %، ثم "النقل" بمقدار 1.3 %، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 1.22 %.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ16 % بقيمة 1.1 مليار ريال، ثم "التأمين" بنحو 9 % بقيمة 606 ملايين ريال، وحل ثالثا "البنوك" 8 % بمبلغ 567 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الكابلات السعودية" بنحو 9.9 % ليبلغ 76 ريالا، يليه "أميانتيت" بـ9.9 % ليصل إلى 26.75 ريال، وحل ثالثا سهم "تشب" 9 % حيث أغلق عند 41 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أنابيب الشرق" بواقع 6.7 % ليغلق عند 144.20 ريال، ثم "إم آي إس بـ6.3 % إلى 135.80 ريال، وحل ثالثا سهم "أمانة للتأمين" 6.2 % ليقفل عند 14.22 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أنابيب السعودية" بقيمة 342 مليون ريال، ثم "الراجحي" بـ313 مليون ريال، وحل ثالثا "أميانتيت" بمبلغ 248 مليون ريال.



أداء السوق الموازية

تراجع مؤشر "نمو" 521 نقطة بنحو 1.9 % ليغلق عند 26840 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 39 % ما يعادل 27 مليونا إلى 40 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 14 % بواقع 413 ألف سهم لتبلغ 2.4 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.9 ألف صفقة متراجعة 399 صفقة بمقدار 12 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "حديد الرياض" بنحو 10 % ليبلغ 36.30 ريال، يليه "المتحدة للتعدين" بـ9 % ليصل إلى 27.85 ريال، وحل ثالثا سهم "أصول وبخيت" 8.2 % حيث أغلق عند 31.65 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جاهز" بواقع 7.3 % ليغلق عند 39.50 ريال، يليه "نولجنت" بـ6.4 % إلى 30.55 ريال، وحل ثالثا سهم "لدن" بمقدار 5.4 % مقفلا عند 5.38 ريال.



وحدة التحليل المالي