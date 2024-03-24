القطاع الخاص في السعودية أضاف مليون وظيفة خلال 2023 بزيادة 11.5 %

قال مصدر في "المرصد الوطني للعمل" لـ "الاقتصادية" اليوم: إن القطاع الخاص في السعودية أضاف 1.06 مليون وظيفة خلال 2023 بزيادة 11.5 % على 2022، حيث كان يبلغ عدد الموظفين 9.9 مليون موظف فقط في يناير 2023، ما يدل على وفرة فرص العمل في القطاع الخاص.

وأضاف، أن 700 ألف منها في قطاع التشييد والنقل والتخزين، فيما انضم 35.7 ألف مواطن للعمل في الصناعات التحويلية، مبينا أن المواطنات شكلن 37 % من إجمالي الموظفين في القطاع الخاص، بزيادة 2 % عن 2022.

وبحسب المصدر، فقد شهد القطاع الخاص ارتفاعا ملموسا في أعداد الموظفين في القطاع الخاص حتى وصل إلى أكثر من 11 مليونا مع بداية 2024.

فيما أظهر تقرير للمرصد انضمام 719.9 ألف موظف في قطاع التشييد والنقل والتخزين، كما انضم 35.7 ألف مواطن للعمل في الصناعات التحويلية، و14.8 ألف في الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، إضافة إلى ذلك شهد القطاع الخاص ارتفاعا في أعداد المنشآت لعديد من القطاعات كقطاع النقل والتخزين، الذي شهد استحداث أكثر من 94.5 ألف منشأة جديدة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي شهد تكوين 73.3 ألف منشأة جديدة.

ويستعرض التقرير موجزا لأبرز المناطق نموا في أعداد الموظفين في القطاع الخاص، حيث حققت الرياض أعلى نمو في أعداد الموظفين بلغ 7 %، تليها تبوك والشرقية بنسبة 6 %، ثم مكة المكرمة بـ4 %، ما أدى لوجود 71 % من إجمالي الموظفين في الرياض والشرقية، إضافة لذلك انضم 71 ألف مواطن للعمل بالقطاع الخاص في الرياض، كما نشأ فيها 173.4 ألف منشأة جديدة، مقابل 51.5 ألف منشأة جديدة في مكة المكرمة.