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عقارات- محلية

إيداع 963 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر مارس يرفع إجمالي الدعم إلى 57.5 مليار ريال

إيداع 963 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر مارس يرفع إجمالي الدعم إلى 57.5 مليار ريال

الرياض : واس

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، 963 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر مارس 2024.

وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي جرى تخصيصه دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مارس نحو 57.5 مليار ريال.

وبين أن استمرارية الدعم السكني تحقيق لمستهدفات برنامج الإسكان لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن 70 % وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

 

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