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الطاقة- المعادن

"بي إتش بي جروب" : صناعة الصلب في الصين صغيرة مقارنة بأوروبا

"بي إتش بي جروب" : صناعة الصلب في الصين صغيرة مقارنة بأوروبا

بكين : الألمانية

ذكر مايك هنري الرئيس التنفيذي لـ"بي إتش بي جروب ليمتد"، أن صناعة الصلب في الصين تعد صغيرة، مقارنة بالصناعة في أوروبا، وربما يكون انتقالها إلى "صافي الصفر" أبطأ، لأنها تتخذ مسارا مختلفا للوصول إلى أهداف إزالة الكربون، التي فرضتها الحكومة.

ووفقا لـ "بلومبرغ"، قال مايك هنري خلال منتدى التنمية الصيني في بكين اليوم "في حين دفعت بعض العوامل الفريدة، شركات صناعة الصلب في أوروبا إلى وضع خطط أسرع لتحقيق الحياد الكربوني، ربما تكون الصين في وضع غير مؤات في السباق العالمي لإزالة الكربون من الصناعة الثقيلة، لأن أفران الصهر لديها أصغر وليس من المقرر أن تتوقف عن العمل في أي وقت قريب".

وتمثل صناعة الصلب 8 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتنتج الصين 50 % من الصلب في العالم، وتهدف إلى استبدال 15 % من إنتاجها بأفران القوس الكهربائي، بحلول 2025.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"بي إتش بي جروب ليمتد" أن أوروبا تستبدل أفرانها التقليدية، التي تعمل بالفحم، بأفران القوس الكهربائية وتقوم بإعادة تدوير احتياطات هائلة من خردة الفولاذ. غير أن الصين تواصل إضافة الفولاذ على أساس صاف، ما يعني أن توافر الخردة منخفض.

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