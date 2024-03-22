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أسواق الأسهم- العالمية

ستاندرد آند بورز 500 يحقق أكبر مكاسب أسبوعية خلال العام

ستاندرد آند بورز 500 يحقق أكبر مكاسب أسبوعية خلال العام

أغلق المؤشر ناسداك المجمع على ارتفاع طفيف اليوم. "أ.ب"

رويترز: نيويورك

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغير يذكر اليوم الجمعة، لكنه سجل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لعام 2024 بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بتوقعاته لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بحلول نهاية العام.

بينما أغلق المؤشر ناسداك المجمع على ارتفاع طفيف اليوم إلى جانب مؤشر لشركات أشباه الموصلات الذي صعد بشكل حاد خلال الأسبوع وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

وهبط سهم نايكي بشكل حاد بعد أن حذر أكبر صانع للملابس الرياضية في العالم من انخفاض الإيرادات في النصف الأول من السنة المالية 2025.

ووفقا للبيانات الأولية، خسر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.35 نقطة أو 0.14 بالمئة ليغلق عند 5234.15 نقطة. فيما ربح المؤشر ناسداك 26.21 نقطة أو 0.16 % إلى 16428.82 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 309.36 نقطة أو 0.78 % إلى 39472.01 نقطة.           

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