برنت يغلق فوق 85 دولارا مع تراجع عدد منصات الحفر الأمريكية

أغلق خام القياس العالمي برنت فوق 85 دولارا للبرميل، يوم الجمعة، وسط تراجع عدد منصات الحفر الأمريكية.

وجرت تسوية عقود برنت تسليم مايو عند 85.43 دولارا، لتخسر 35 سنتا. بينما أغلق الخام الأمريكي عند 80.63 دولار للبرميل منخفضا 44 سنتا. وتراجعا كلا الخامين نحو 1% خلال الأسبوع.

في غضون ذلك شنت روسيا أكبر هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بداية الحرب، وأصابت أكبر سد في البلاد وتسببت في انقطاع الكهرباء في عدة مناطق، حسبما ذكرت كييف اليوم الجمعة.

وشنت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا. وأفادت تقارير بأن واشنطن حثت كييف على التوقف عن قصف تلك المنشآت، محذرة من أن القصف قد يثير ردود فعل انتقامية ويؤدي لرفع أسعار النفط عالميا.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت إمدادات منتجات البنزين، وهي مؤشر على الطلب، إلى أقل من تسعة ملايين برميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب على النفط الخام.

وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار، الذي يتناسب عكسيا مع أسعار النفط، بعد أن أدى التخفيض المفاجئ من البنك الوطني السويسري لسعر الفائدة إلى تعزيز شهية المخاطرة. ويجعل ارتفاع الدولار النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حول العالم.

