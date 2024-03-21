صعود معظم البورصات الخليجية مع ترحيب المستثمرين بإشارات "الفيدرالي" بشأن خفض الفائدة

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع اليوم الخميس، لتنضم بذلك لموجة صعود عالمية مع ترحيب المستثمرين بإشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيقر ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.

وأبقى المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض دون تغيير أمس الأربعاء، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

وتقدم مؤشر أبوظبي للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق مرتفعا 0.2 % بدعم من صعود مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 % وارتفاع سهم "الدار العقارية" 1.6 %.

كما ارتفع المؤشر القطري 0.1 %، بعد تكبده خسائر لجلستين متتاليتين، مع صعود معظم القطاعات.

وربح سهم "أريد" 1.3 % وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة 0.3 %.

لكن مؤشر دبي انخفض 0.3 % تحت وطأة خسائر في قطاعات العقارات والمرافق والتمويل وخدمات الاتصالات.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1 % وهبط سهم شركة إعمار العقارية 0.5 %.

لكن سهم "باركن"، وهي مزود لمرافق وخدمات مواقف السيارات في الإمارات، صعد 35 % في أول أيام تداوله وأغلق عند 2.84 درهم مقابل سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.1 درهم.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.6 % منهيا أربع جلسات من الخسائر. وقفز سهم "إي ـ فاينانس" 9.5 % وزاد سهم "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 7.9 %.