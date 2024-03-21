"الجزيرة تكافل" تربح 44.2 مليون ريال خلال 2023، بارتفاع 14.8 % لصعود إيرادات التأمين

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني، تحقيق صافي ربح 44.2 مليون ريال خلال 2023، بارتفاع 14.8 % عن 2022.
وأوضحت الشركة عبر "تداول"، أن السبب يعود إلى ارتفاع إيرادات التأمين بـ81,375 ألف ريال وارتفاع نتائج خدمات التأمين بـ37,134 ألف ريال، وزيادة صافي نتائج الاستثمار بعد حسم مصاريف دخل التمويل بـ11,797 ألف ريال.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير %
|
إيراد التأمين
|
301,954
|
220,579
|
36.89
|
نتيجة خدمات التأمين
|
66,721
|
44,684
|
49.32
|
صافي أرباح نتائج التأمين
|
57,161
|
20,027
|
185.42
|
صافي أرباح نتائج الاستثمار
|
348,515
|
-179,066
|
-
|
صافي مصاريف تمويل التأمين
|
-318,147
|
197,637
|
-
|
صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين
|
44,254
|
38,520
|
14.88
|
إجمالي الدخل الشامل
|
47,558
|
40,382
|
17.77
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
940,360
|
892,325
|
5.38
|
ربحية السهم
|
0.67
|
0.58
|
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
الخسائر المتراكمة
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب ارتفاع إيرادات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
بلغت إيرادات التأمين في العام الحالي 301,954 ألف ريال مقابل 220,579 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع 36.89 %، ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو الأعمال.
|
سبب ارتفاع صافي ربح هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
ارتفاع إيرادات التأمين بـ81,375 ألف ريال التي تشكل ارتفاعا بـ 36.89 % عن العام السابق، لنمو العمليات.
ارتفاع نتائج خدمات التأمين بـ37,134 ألف ريال التي تشكل ارتفاعا بـ185.41 % عن العام السابق.
زيادة صافي نتائج الاستثمار بعد حسم مصاريف دخل التمويل بـ11,797 ألف ريال التي تشكل ارتفاعا بـ 63.52 % عن 2022.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 47,558 ألف ريال مقابل 40,382 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع 17.77 %.
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.
|
معلومات إضافية
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية، بدءا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي، الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة.
بلغت ربحية السهم خلال العام الحالي 0.67 ريال للسهم مقابل 0.58 ريال للسهم في العام السابق وذلك بقسمة صافي الربح البالغ 44,254 ألف ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 66,000 ألف سهم خلال 2023 و38,520 ألف ريال على 66,000 ألف سهم في 2022، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية العام الحالي 940,360 ألف ريال مقابل 892,325 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع 5.38 %.
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