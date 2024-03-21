"الجزيرة تكافل" تربح 44.2 مليون ريال خلال 2023، بارتفاع 14.8 % لصعود إيرادات التأمين

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية، بدءا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي، الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة.

بلغت ربحية السهم خلال العام الحالي 0.67 ريال للسهم مقابل 0.58 ريال للسهم في العام السابق وذلك بقسمة صافي الربح البالغ 44,254 ألف ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 66,000 ألف سهم خلال 2023 و38,520 ألف ريال على 66,000 ألف سهم في 2022، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية العام الحالي 940,360 ألف ريال مقابل 892,325 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع 5.38 %.