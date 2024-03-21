"الطباعة والتغليف" تخسر 132.3 مليون ريال خلال 2023 بارتفاع 1335 %

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، ارتفاع صافي خسائرها 1335 % خلال 2023 مقارنة بـ 2022، لتبلغ 132.3 مليون ريال.
وأوضحت الشركة عبر بيان في "تداول" أن السبب يعود لتراجع ايرادات القطاعين بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام، وارتفاع المصاريف البنكية والانخفاض في قيمة الشهرة.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير%
|
المبيعات
|
779.16
|
1,000.09
|
-22.09
|
إجمالي الربح
|
82.44
|
142.39
|
-42.1
|
لخسارة التشغيلية
|
-72.31
|
19.71
|
-
|
صافي الخسارة
|
-132.3
|
-9.22
|
1,334.92
|
إجمالي الدخل الشامل
|
-136.5
|
-3.8
|
3,492.11
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
501.44
|
637.94
|
-21.4
|
خسارة السهم
|
-2.21
|
-0.15
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
خسائر التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
الخسائر المتراكمة
|
101.05
|
16.84
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب انخفاض إيرادات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
انخفاض الإيرادات في قطاعي الطباعة والتغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام.
|
سبب ارتفاع صافي خسارة هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
الأسباب السابقة إضافة إلى الارتفاع في المصاريف البنكية والانخفاض في قيمة الشهرة.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لقد جرى إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية.
|
معلومات إضافية
|
بلغت المبيعات 779.16 مليون ريال خلال 2023 مقابل 1,000.09 مليون ريال لـ 2022 بانخفاض 22 %.
بلغ مجموع حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) 501.44 مليون ريال مقابل 637.94 مليون ريال للعام السابق بانخفاض 21 %.
بلغت الخسائر المتراكمة 101.05 مليون ريال وهي تمثل نسبة 16.84 % من رأس المال.
136.5 مليون ريال إجمالي الخسارة الشاملة خلال 2023 مقابل 3.8 مليون ريال في 2022 بانخفاض 3492 %.
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