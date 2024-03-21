"الطباعة والتغليف" تخسر 132.3 مليون ريال خلال 2023 بارتفاع 1335 %

سبب انخفاض إيرادات هذا العام مقارنة بالعام السابق انخفاض الإيرادات في قطاعي الطباعة والتغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام.

سبب ارتفاع صافي خسارة هذا العام مقارنة بالعام السابق الأسباب السابقة إضافة إلى الارتفاع في المصاريف البنكية والانخفاض في قيمة الشهرة.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لقد جرى إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية.