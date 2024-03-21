"التأمين العربية" تربح 60.4 مليون ريال في 2023 بارتفاع 875 % لزيادة القطاع الطبي

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية، بدءا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة.

تم احتساب ربحية السهم بناء على تقسيم صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال العام مع الأخذ بالحسبان تأثير زيادة رأس المال، بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي مبلغ 60.5 مليون ريال مقابل مبلغ 6.2 مليون ريال للعام السابق بعد التعديل وفقا" للمعيارين المشار لهما أعلاه.