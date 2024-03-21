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"التأمين العربية" تربح 60.4 مليون ريال في 2023 بارتفاع 875 % لزيادة القطاع الطبي

"التأمين العربية" تربح 60.4 مليون ريال في 2023 بارتفاع 875 % لزيادة القطاع الطبي

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، تحقيق 60.4 مليون ريال في 2023، بارتفاع 875 % عن 2022.

وعزت الشركة ذلك عبر بيان في "تداول"، إلى ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين بـ 53 مليون ريال مدفوعا بارتفاع إيرادات قطاع التأمين الطبي وصافي دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى.

بند

السنة الحالية

السنة الماضية

التغير %

إيراد التأمين

838,947

560,651

49.64

نتيجة خدمات التأمين

217,575

-556,207

-

صافي أرباح نتائج التأمين

76,521

23,174

230.2

صافي أرباح نتائج الاستثمار

30,657

6,787

351.7

صافي مصاريف تمويل التأمين

-6,581

-2,661

147.31

صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين

60,462

6,200

875.19

إجمالي الدخل الشامل

67,021

7,178

833.7

إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)

559,916

242,804

130.6

ربحية السهم

1.14

0.21

جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال

 

بند

القيمة

النسبة من رأس المال

مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية

-

-

الخسائر المتراكمة

12,322

2.3

جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال

 

بند

توضيح

سبب ارتفاع إيرادات هذا العام مقارنة بالعام السابق

إلى ارتفاع إيرادات قطاع التأمين الطبي بـ 229 مليون ريال.

سبب ارتفاع صافي ربح هذا العام مقارنة بالعام السابق

ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين بـ 53 مليون ريال مدفوعا بارتفاع إيرادات قطاع التأمين الطبي وصافي دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات

الرأي غير المعدل

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

معلومات إضافية

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية، بدءا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة.

تم احتساب ربحية السهم بناء على تقسيم صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال العام مع الأخذ بالحسبان تأثير زيادة رأس المال، بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي مبلغ 60.5 مليون ريال مقابل مبلغ 6.2 مليون ريال للعام السابق بعد التعديل وفقا" للمعيارين المشار لهما أعلاه.

 

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفردا المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة -بناء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللا أو ناقصا أو غير دقيق.

 

 

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