"التأمين العربية" تربح 60.4 مليون ريال في 2023 بارتفاع 875 % لزيادة القطاع الطبي

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، تحقيق 60.4 مليون ريال في 2023، بارتفاع 875 % عن 2022.
وعزت الشركة ذلك عبر بيان في "تداول"، إلى ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين بـ 53 مليون ريال مدفوعا بارتفاع إيرادات قطاع التأمين الطبي وصافي دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير %
|
إيراد التأمين
|
838,947
|
560,651
|
49.64
|
نتيجة خدمات التأمين
|
217,575
|
-556,207
|
-
|
صافي أرباح نتائج التأمين
|
76,521
|
23,174
|
230.2
|
صافي أرباح نتائج الاستثمار
|
30,657
|
6,787
|
351.7
|
صافي مصاريف تمويل التأمين
|
-6,581
|
-2,661
|
147.31
|
صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين
|
60,462
|
6,200
|
875.19
|
إجمالي الدخل الشامل
|
67,021
|
7,178
|
833.7
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
559,916
|
242,804
|
130.6
|
ربحية السهم
|
1.14
|
0.21
|
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
الخسائر المتراكمة
|
12,322
|
2.3
|
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب ارتفاع إيرادات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
إلى ارتفاع إيرادات قطاع التأمين الطبي بـ 229 مليون ريال.
|
سبب ارتفاع صافي ربح هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين بـ 53 مليون ريال مدفوعا بارتفاع إيرادات قطاع التأمين الطبي وصافي دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
|
معلومات إضافية
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية، بدءا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة.
تم احتساب ربحية السهم بناء على تقسيم صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال العام مع الأخذ بالحسبان تأثير زيادة رأس المال، بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي مبلغ 60.5 مليون ريال مقابل مبلغ 6.2 مليون ريال للعام السابق بعد التعديل وفقا" للمعيارين المشار لهما أعلاه.
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