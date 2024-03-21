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عمومية "ينساب" تقر تحويل الاحتياطي النظامي البالغ 1.68 مليار ريال إلى "الأرباح المبقاة"

عمومية "ينساب" تقر تحويل الاحتياطي النظامي البالغ 1.68 مليار ريال إلى "الأرباح المبقاة"

"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات، موافقة الجمعية العامة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1,687 مليون ريال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إلى حساب الأرباح المبقاة.

وبينت "ينساب" عبر بيان في "تداول"، إلى أن الجمعية وافقت أيضا خلال اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن 2024، والموافقة على صرف 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن 2023.
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