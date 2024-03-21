"اللجين" تخسر 82.2 مليون ريال في 2023 لانخفاض أسعار البيع وزيادة تكاليف التمويل

1. خلال عام 2023، قامت شركة اللجين بزيادة نسبة ملكيتها في رأسمال ناتبت من 76.40 % إلى 98.64 % عن طريق مبادلة أسهم في شركة اللجين وعوض نقدي وبنسبة زيادة أجمالية بلغت 22.24 %

2. تم تأجيل بيع 40 ألف طن من إنتاج الربع الرابع لعام 2023 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النقل نتيجة للأوضاع الجيوسياسية في البحر الأحمر مع بقاء الأسعار في مناطق متدنية وهو ما أثر بشكل كبير في أداء الربع الرابع لعام 2023. ومن المتوقع أن يؤثر بيع هذه الكمية إيجابا في نتائج الربع الأول لعام 2024.

3. حققت الشركة ربح تشغيلي قدرة 69.11 مليون ريال خلال العام الحالي.

4- تضمن الدخل الشامل الآخر لشركة ناتبت للربع الرابع 2023 ربحا يقدر بـ132 مليون ريال من استثمار شركة ناتبت وشركاتها التابعة قي أسهم شركة اللجين نتيجة توزيع هذه الأسهم أرباحا عينة على مساهمي شركة ناتبت.

5- تم استثمار 160 مليون ريال تقريبا في تطوير مشروع اللجين الجديد خلال عام ٢٠٢٣ ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية التفصيلية خلال النصف الاول من ٢٠٢٤.

6. خلال العام، قامت الإدارة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على القوائم المالية الموحدة للسنوات السابقة، فيما يتعلق بشكل أساسي بتقييم الشهرة ومعالجة علاقات العملاء المرتبطة بالاستحواذ على شركة ناتبت بتاريخ 11 نوفمبر 2021 وفقا المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

نتائج ناتبت (للربع الرابع 2023):

1. بلغت مبيعات ناتبت 175 مليون ريال خلال الربع الرابع 2023 (بانخفاض قدره 61 % مقارنة بمبيعات الربع الرابع 2022 وانخفاض قدره 58 % مقارنة بمبيعات الربع الثالث 2023).

2. بلغت الخسارة التشغيلية لشركة ناتبت 6.6 مليون ريال خلال الربع الرابع 2023 (بانخفاض قدره 158 % مقارنة بالربع الرابع 2022 وانخفاض قدره 111 % مقارنة بالربع الثالث 2023).

3. بلغ صافي خسارة شركة ناتبت 9.9 مليون ريال خلال الربع الرابع 2023.

نتائج ناتبت (لعام 2023):

1. بلغت مبيعات شركة ناتبت خلال 2023 مبلغ قدرة 1,385 مليون ريال بانخفاض قدره 27 % مقارنة بالعام السابق. ويعود الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار البيع بنسبة 19 % والكميات المبيعة بنسبة 10 % مقارنة بأسعار البيع والكميات المبيعة خلال عام 2022.

2. بلغ صافي أرباح شركة ناتبت للعام الحالي 105.8 مليون ريال، مقابل 261 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 60 %، ويعود انخفاض الأرباح إلى انخفاض أسعار البيع بنسبة 19 % والكميات المبيعة بنسبة 10 % رغم انخفاض تكلفة البروبان بنسبة 24 % مقارنة بعام 2022.

3. تم الحفاظ على معدلات إنتاج مقاربة للطاقة الإنتاجية للمصنع خلال عام 2023، وبلغت ربحية سهم شركة ناتبت للعام الحالي 0.99 ريال للسهم مقابل 2.44 ريال للعام السابق.

4. بلغت الأرباح المبقاة لشركة ناتبت للعام الحالي 962.8 مليون ريال، مقابل 1,844 مليون ريال للعام الماضي.

5. بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركة ناتبت للعام الحالي 2,339 مليون ريال، مقابل 3,331 مليون ريال للعام الماضي