أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في أمريكا بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يؤثر في توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.

وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.6 % أو 52 سنتا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 % أمس الأربعاء.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 0.5 % أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6 % في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل أمس الأربعاء بانخفاض 2.1 % عند 81.68 دولار.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في أمريكا - أكبر مستهلك للنفط في العالم - انخفضت للأسبوع الثاني. وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 13 ألف برميل.

وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها. وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بـ3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون ما يعكس طلبا قويا على الوقود.

وأعطت أرقام المخزونات بعض الدعم للسوق بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الفيدرالي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام في الأسعار في وقت سابق.

وثبت المركزي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50 %، إلا أن صناع السياسة أبقوا بالكاد على توقعاتهم لـ3 تخفيضات هذا العام ما يعني أن الأسعار قد تظل مرتفعة لفترة أطول، وقد يعني بقاء المعدلات مرتفعة لفترة أطول انخفاض النمو الاقتصادي، ما قد يؤثر في الطلب على الوقود في المستقبل.