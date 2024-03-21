الذهب يحلق إلى مستوى غير مسبوق بعد تمسك الفيدرالي بمساره للفائدة خلال 2024

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق اليوم الخميس، وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لـ3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة إلى المشترين بعملات أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2203.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 % إلى 2206.30 دولار.

وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة أمس الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية 2024.

وقال رئيس المركزي جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار في أمريكا، وتراجع الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم للتجارة في مذكرة "مع احتفاظ باول بـ3 تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، انخفضت عوائد السندات والدولار، مما فتح مسارا صعوديا لسعر الذهب".

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.70 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8 % إلى 914.25 دولار وقفز البلاديوم 1.2 % إلى 1034 دولارا.