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ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

«الاقتصادية» من الرياض

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.
 وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

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