«جيه بي مورجان»: طاقة التكرير الروسية المعطلة تضيف علاوة مخاطر 4 دولارات للبرميل

أكد بنك "جيه بي مورجان تشيس"، أن 900 ألف برميل من طاقة التكرير الروسية معطلة، ما يضيف علاوة مخاطر قدرها 4 دولارات للبرميل إلى أسعار النفط.

يأتي ذلك في وقت استمرت فيه تقلبات أسعار النفط الخام حيث أدى ارتفاع الدولار إلى كبح شهية المستثمرين بينما قام متعاملون آخرون بجني أرباح بعد أن ارتفاع الخامات القياسية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة.

وتصعد أسعار النفط بشكل مطرد مع تعزيز الزخم هذا الأسبوع بضربات الطائرات دون طيار على مصافي التكرير الروسية في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الخامات المتوسطة المنتجة في خليج المكسيك الأمريكي حيث كرر مسؤولو الطاقة الأمريكيون خططهم لمواصلة تجديد براميل الاحتياطي الاستراتيجي خلال أشهر الصيف.

وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون، إن الخطط المعلنة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة الشراء طالما بقي النفط عند 79 دولارا للبرميل أو أقل قد تواجه صعوبات حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للشهر الأول إلى ما يزيد على 83 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.

وفي هذا الإطار، أكد مارتن جراف مدير شركة "إنرجي شتايرمارك" النمساوية للطاقة، أن النفط الخام يتجه نحو تحقيق تقدم شهري ثالث بعد أن تحرر من النطاق الضيق الذي كان يتداول فيه طوال معظم العام وقد ساعدت قيود الإمدادات التي فرضتها "أوبك+" على تعزيز الأسعار حيث وعد العراق هذا الأسبوع بالالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وأشار إلى أن إنتاج المصانع الصينية واستثماراتها نما بقوة أكبر من المتوقع في بداية العام وأن البلاد قامت بتكرير كمية قياسية من النفط الخام وفي الوقت نفسه في الولايات المتحدة دفع الاقتصاد الذي لا يزال قويا صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر بشأن الوقت الذي يمكنهم فيه البدء في خفض أسعار الفائدة.

من جانبه، ذكر سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة والمصارف، أن نمو الطلب على الطاقة يعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا مع استيعاب الذكاء الاصطناعي وإطلاق مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، لافتا إلى تأكيد المشاركين في أسبوع الطاقة الأمريكي "سيراويك" أن هناك دورا كبيرا لنمو الطلب على الطاقة الوقود التقليدي حتى في خضم نشر الطاقة المتجددة.

ونقل عن شركة "كونوكو فيليبس" إن نمو إنتاج النفط الخام الأمريكي عام 2024 من المرجح أن ينخفض بنحو 300 ألف إلى 400 ألف برميل يوميا انخفاضا من نمو بحوالي مليون برميل يوميا عام 2023 حيث يبلغ إنتاج الولايات المتحدة الحالي نحو 13.3 مليون برميل يوميا وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

من ناحيتها، قالت ليندا تسيلينا مدير المركز المالي العالمي المستدام، إن هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية على مصافي النفط الروسية زادت من الضغوط على أسواق الوقود، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على النفط الخام.

وعدت الارتفاع الذي شهده النفط الخام في الأيام الأخيرة تسبب في تحول عديد من مقاييس السوق الرئيسة إلى مؤشرات أكثر إيجابية بينما تشير فروق الأسعار الرئيسة إلى أن المتداولين يقومون بالتسعير في سوق أكثر صرامة.

وفيما يخص الأسعار، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 72 سنتا أو 0.82 % إلى 86.66 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل التي ينقضي أجلها عند تسوية اليوم الأربعاء، 84 سنتا، أو 1.01 %، إلى 82.63 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 78 سنتا أو 0.94 % إلى 81.95 دولار للبرميل.