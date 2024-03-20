تراجع غير متوقع لمخزون النفط الأمريكي بمقدار مليوني برميل

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم استمرار تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس الحالي بمقدار مليوني برميل عن الأسبوع السابق الذي تراجع فيه بمقدار 1.5 مليون برميل. كان المحللون يتوقعون ارتفاعا طفيفا للمخزون خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ مخزون الخام الأمريكي بنهاية الأسبوع الماضي 445 مليون برميل وهو ما يقل بنسبة 3 % تقريبا عن متوسط مستواه في مثل هذا التوقيت من العام خلال الـ 5 أعوام الماضية.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى تراجع مخزون البنزين بمقدار 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون المكررات النفطية بما في ذلك زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 600 ألف برميل خلال الأسبوع، لكنه ما زال أقل بنسبة 5 % عن متوسط المخزون خلال الأعوام الخمسة الماضية.