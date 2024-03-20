"الفخارية" تستحوذ على مصنع أرض السعودية للمنتجات الأسمنتية بـ 25 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على كامل حصص رأس المال في شركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الأسمنتية، بعد استيفاء الشروط المسبقة الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة.وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أنه تم سداد قيمة الاستحواذ بمبلغ 25 مليونا من موارد الشركة، مشيرة إلى أن الأثر المالي للصفقة سيظهر في النتائج المالية بدءا من الربع الأول من 2024.