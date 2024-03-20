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أخبار الشركات- محلية

"غاز" تتلقى خطابا من وزارة الطاقة بشأن تعديل سعر تعرفة خدمة الغاز

"غاز" تتلقى خطابا من وزارة الطاقة بشأن تعديل سعر تعرفة خدمة الغاز

"الاقتصادية" من الرياض
قالت شركة توزيع الغازالطبيعي "غاز"، إنها تلقت خطابا من وزارة الطاقة اليوم بشأن تعديل أسعار تعرفة الخدمة للغاز الطبيعي لتصبح 1.2 ريال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تضاف إلى السعر المحلي بزيادة قدرها 4.58 % ابتداء من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن التعديلات الحالية سيكون لها أثر مالي إيجابي في زيادة أرباح الشركة خلال الفترة المقبلة.
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