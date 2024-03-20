صناعة التكرير العالمية.. الفرص والتحديات

تشهد صناعة التكرير العالمية هذا العام مزيجا من الفرص والتحديات التي قد تؤثر كثيرا في أسعار النفط والمنتجات، لأنها تشكل مسارات العرض والطلب.

بالفعل، تواجه الصناعة مشهدا معقدا بدءا من التعامل مع الطلب القوي حتى تحول الطاقة. وفيما يلي بعض هذه الفرص والتحديات.

هوامش الأرباح.

بدأت صناعة التكرير العام بقوة، حيث تجاوزت أرباح شركات النفط الأمريكية في الربع الأخير من العام الماضي جميع التوقعات، مدفوعة بهوامش تكرير قوية وأداء تشغيلي قوي، إضافة إلى صادرات كبيرة. ومن المتوقع أن ترتفع الأرباح مرة أخرى هذا العام بفضل نمو الطلب العالمي.

بالفعل، في العام الماضي سجلت ثلاث من أكبر شركات التكرير في الولايات المتحدة – ماراثون بتروليوم، فيليبس 66 وفاليرو إنرجي – أرباحا قدرها 25.7 مليار دولار. غير أن هذا الاتجاه لا يقتصر على أمريكا فحسب، حيث، تتمتع مصافي التكرير على مستوى العالم بمكاسب ضخمة، بفضل انتعاش هوامش أرباح المنتجات، بما في ذلك الديزل، وقود الطائرات والبنزين.

الطلب العالمي.

أحد العوامل المحورية التي تدعم نجاح الصناعة هو نمو الطلب العالمي على المنتجات. على سبيل المثال، وصلت صادرات المنتجات البترولية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها القياسية خلال عامين عند 3.55 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتتجه التدفقات نحو أمريكا الجنوبية وأوروبا، هناك أيضا صادرات كبيرة إلى دول جنوب آسيا مثل الهند. ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب العالمي على المنتجات النفطية، مع توقع نمو الطلب على البنزين ونواتج التقطير، ما يشجع المصافي على زيادة إنتاجها وكفاءتها التشغيلية إلى أقصى حد.

السوق الآسيوية.

تشهد آسيا، وهي لاعب مهم في مشهد التكرير العالمي، مجموعة من التحديات والفرص. فرغم الطلب القوي من دول مثل الهند، شهدت المنطقة انقطاعات غير مخطط لها في مصافي التكرير، ما أثر في القدرة الإجمالية. على سبيل المثال، معدل تشغيل المصافي في الصين انخفض خلال العام الماضي. علاوة على ذلك، مع توقف طاقات تكرير كبيرة للصيانة، يخضع توازن العرض والطلب في السوق الآسيوية للتدقيق، ما يؤثر في هوامش التكرير العالمية ومستويات المخزون. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إيجاد فرص مستمرة لبلدان الشرق الأوسط، مثل السعودية، التي تصدر كمية كبيرة من المنتجات إلى آسيا.

التحديات المستقبلية.

رغم أن الصناعة تتمتع بهوامش ربح قوية، إلا أن هناك تحديات تلوح في الأفق. حيث لا تزال إضافات طاقات التكرير الجديدة لا تتوافق مع قوة الطلب، ما يوجد بيئة عرض متشددة. ويتفاقم هذا بشكل أكبر بسبب انخفاض مستويات المخزون من البنزين ونواتج التقطير عن المتوسط، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى إدارة الطاقات التشغيلية المتاحة في مواجهة تطورات ظروف السوق.

التعامل مع تقلبات السوق.

تواجه مصافي التكرير سوقا متقلبة، حيث يمكن لعوامل مثل قرارات "أوبك+" والأحداث الجيوسياسية أن تغير ديناميكيات العرض. وتستعد الصناعة أيضا للتحولات المحتملة في الطلب على المنتجات، حيث تتكيف المصافي مع التغيرات الموسمية وتفضيلات السوق. وهذا يتطلب التركيز على المرونة والقدرة على التكيف للحفاظ على الربحية والقدرة التنافسية في السوق.

بالفعل، ستشهد صناعة التكرير هذا العام مزيجا من الفرص والتحديات. ومع استمرار الصناعة في التطور استجابة لتحولات الطلب العالمي، محدودية الطاقات، وديناميكيات السوق، سيكون الاستشراف الاستراتيجي والتميز التشغيلي أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لمصافي التكرير التي تهدف إلى النجاح في هذا المشهد المعقد والديناميكي.