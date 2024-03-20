تراجع البورصات الأوروبية متأثرة بموجة بيع لأسهم شركات المنتجات الفاخرة

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الأربعاء، متأثرة بموجة بيع لأسهم شركات المنتجات الفاخرة بعد تحذير من شركة كيرينج بشأن المبيعات، بينما ظل المستثمرون حذرين حيال المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة (09:00) بتوقيت غرينتش، فيما انخفض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 1.6 % ليقود خسائر القطاعات بعد إعلان مجموعة كيرينج للمنتجات الفاخرة أن مبيعاتها في الربع الأول ستنخفض بنحو 10 % على الأرجح.

وفي رد فعل على مستوى القطاع، انخفضت أسهم شركات أخرى للمنتجات الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش وبربري وريتشمونت وكريستيان ديور بين 3 و4.9 %، ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي في إيطاليا ليناير، إضافة إلى مسح عن ثقة المستهلك في اليورو لمارس والمقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

ومع ذلك يظل التركيز الرئيس منصبا على اجتماع الفيدرالي للسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الذي قد يكشف عن توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة، وزاد سهم لونزا 4.8 % بعدما وافقت الشركة السويسرية لتصنيع الأدوية على شراء منشأة تصنيع تابعة لشركة روش في كاليفورنيا مقابل 1.2 مليار دولار نقدا.