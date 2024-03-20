الذهب حبيس نطاق ضيق عند 2156 دولارا للأوقية قبيل قرار الفيدرالي

ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع تأهب المتعاملين لقرار مهم عن السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتعليقات من رئيسه جيروم باول في وقت لاحق اليوم، ما قد يسلط مزيدا من الضوء على توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2156.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2159.80 دولار.

وسينصب تركيز السوق على بيان السياسة من اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المقرر صدوره الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش والمؤتمر الصحافي لباول الساعة 18:30، وفي ظل توقعات إبقاء البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، يترقب المتعاملون توقعاته للاقتصاد ولأسعار الفائدة لبقية العام.

وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى مما كان متوقعا، ما قلل من الآمال في تخفيضات مبكرة وحادة في أسعار الفائدة، ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى حاملي العملات الأخرى، وبالنسبة إلى المعادن الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 % إلى 24.88 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.5 % إلى 889.85 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 % إلى 988.24 دولار.