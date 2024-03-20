سهم "الكابلات" يقفز 10 % في أولى جلساته بعد توقف نحو عامين

قفز سهم "الكابلات السعودية" اليوم بنحو 10 % في أولى جلساته بعد رفع التعليق الذي دام نحو عام وعشرة أشهر.

وكانت "تداول السعودية" قد أعلنت أمس رفع تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية، وذلك بعد إعلان الشركة في 17 مارس الجاري عن قوائمها المالية الأولية حتى الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وانتفاء أسباب التعليق والتداول خارج المنصة.

سهم "الكابلات السعودية" كان قد تم تعليقه عن التداول بدءا من 9 مايو 2023، وقد تم إتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة منذ نهاية أغسطس العام الماضي.

الشركة أعلنت تقليص خسائرها خلال الربع الثالث 2023 بنحو 99 % لتصل إلى 403 آلاف ريال، فيما حققت الشركة صافي ربح للفترة من يناير وحتى سبتمبر بنحو 33.5 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 132 مليون ريال، مستفيدة من انخفاض المصاريف وارتفاع أرباح الشركات الزميلة وعكس المخصصات خاصة تخفيض الزكاة الناتج عن تسوية قامت بها الشركة.