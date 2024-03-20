"ميدغلف" تربح 201.5 مليون ريال في 2023 لارتفاع إيرادات التأمين

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية، بدءا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعايير الجديدة.

بلغت ربحية السهم للعام الحالي 1.92 ريال للسهم الواحد مقابل 3.78 ريال خسارة للسهم الواحد للعام السابق التي يتم احتسابها بتقسيم صافي مبلغ الدخل البالغ 201.5 مليون ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة البالغ 105 ملايين سهم للفترة الحالية و(خسارة) 396.8 مليون ريال للعام السابق على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة البالغ 105 ملايين سهم.

بلغت الخسائر المتراكمة للشركة بدءا من 31 ديسمبر 2023 24.5 %، وهو تحسن بأكثر من 19 نقطة مئوية عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2022 حيث بلغت ما نسبته 43.7 % من رأس المال المكتتب وأصبحت تغطية ملاءة الشركة أقل من متطلبات الملاءة المالية. وبذلك تحسنت تغطية الملاءة المالية وتخطت 77 % حيث تحسنت بأكثر من 64 نقطة مئوية مقارنة بـ31 ديسمبر 2022.