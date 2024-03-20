"ميدغلف" تربح 201.5 مليون ريال في 2023 لارتفاع إيرادات التأمين

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، تحقيق 201.5 مليون ريال صافي أرباح في 2023، مقارنة بـ397 مليون ريال صافي خسارة في 2022.
وبينت الشركة عبر "تداول"، أن السبب يعود إلى تحسن نتيجة خدمات التأمين بـ672.2 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. جاء ذلك مدفوعا بارتفاع إيرادات التأمين بـ689.03 مليون ريال بزيادة 26.07 %، يرافقه ارتفاع أقل في مصاريف خدمات التأمين بـ3.99 % أو 115.8 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، كنتيجة مباشرة لتحسين سياسة الاكتتاب وظبط التكاليف، وارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ 89.7 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير %
|
إيراد التأمين
|
3,332,154
|
2,643,129
|
26.07
|
نتيجة خدمات التأمين
|
309,914
|
-263,287
|
-
|
صافي أرباح نتائج التأمين
|
87,002
|
-585,210
|
-
|
صافي أرباح نتائج الاستثمار
|
106,439
|
16,768
|
534.77
|
صافي مصاريف تمويل التأمين
|
-9,859
|
55,701
|
-
|
صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين
|
201,472
|
-396,870
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
210,702
|
-404,027
|
-
|
حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
917,420
|
706,718
|
29.81
|
ربحية السهم
|
1.92
|
-3.78
|
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
الخسائر المتراكمة
|
-257,129
|
-24.49
|
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب ارتفاع إيرادات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 280.9 مليون ريال، وبنسبة 9.84 %، مدفوعا بالأداء القوي للتأمين الطبي حيث نمت بنسبة قدرها 32.09 %، إضافة لجزء كبير من تأمين المركبات المتحقق خلال 2023 عن أعمال 2022.
|
سبب ارتفاع صافي الربح هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
تحسن نتيجة خدمات التأمين بـ672.2 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. جاء ذلك مدفوعا بارتفاع إيرادات التأمين بـ689.03 مليون ريال بزيادة 26.07 %، يرافقه ارتفاع أقل في مصاريف خدمات التأمين بـ3.99 % أو 115.8 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، كنتيجة مباشرة لتحسين سياسة الاكتتاب وظبط التكاليف، وارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ 89.7 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات
|
يوجه الانتباه إلى الملاحظة رقم (2) في البيانات المالية المرفقة، التي تنص على أن الشركة لم تستوف متطلبات هامش الملاءة المالية حتى 31 ديسمبر 2023. يشير النقص في هامش الملاءة المالية إلى وجود حالة من عدم اليقين الجوهري قد تلقي بظلال من الشك على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. ومع ذلك، يتم إعداد البيانات المالية المرفقة باستخدام افتراض المنشأة المستمرة بناء على تقييم الإدارة لقدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل رأي مراجعي الحسابات فيما يتعلق بهذه المسألة.
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.
|
معلومات إضافية
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية، بدءا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعايير الجديدة.
بلغت ربحية السهم للعام الحالي 1.92 ريال للسهم الواحد مقابل 3.78 ريال خسارة للسهم الواحد للعام السابق التي يتم احتسابها بتقسيم صافي مبلغ الدخل البالغ 201.5 مليون ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة البالغ 105 ملايين سهم للفترة الحالية و(خسارة) 396.8 مليون ريال للعام السابق على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة البالغ 105 ملايين سهم.
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة بدءا من 31 ديسمبر 2023 24.5 %، وهو تحسن بأكثر من 19 نقطة مئوية عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2022 حيث بلغت ما نسبته 43.7 % من رأس المال المكتتب وأصبحت تغطية ملاءة الشركة أقل من متطلبات الملاءة المالية. وبذلك تحسنت تغطية الملاءة المالية وتخطت 77 % حيث تحسنت بأكثر من 64 نقطة مئوية مقارنة بـ31 ديسمبر 2022.
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