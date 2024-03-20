عمومية "الخليجية العامة" توافق على تخفيض رأسمال الشركة إلى 300 مليون ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 500 مليون ريال إلى 300 مليون ريال لإطفاء 200 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.

وبينت الشركة عبر "تداول"، أن عدد الأسهم سينخفض من 50 مليون إلى 30 مليون نتيجة لإعادة هيكلة رأس المال، حيث تبلغ نسبة التخفيض 40 %، موضحة أن طريقة التخفيض ستكون بإلغاء 20 مليون سهم من أسهم الشركة بواقع تخفيض 0.4 سهم لكل سهم.

وأكدت "الخليجية العامة"أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.