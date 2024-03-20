أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

عمومية "الخليجية العامة" توافق على تخفيض رأسمال الشركة إلى 300 مليون ريال

عمومية "الخليجية العامة" توافق على تخفيض رأسمال الشركة إلى 300 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 500 مليون ريال إلى 300 مليون ريال لإطفاء 200 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.

وبينت الشركة عبر "تداول"، أن عدد الأسهم سينخفض من 50 مليون إلى 30 مليون نتيجة لإعادة هيكلة رأس المال، حيث تبلغ نسبة التخفيض 40 %، موضحة أن طريقة التخفيض ستكون بإلغاء 20 مليون سهم من أسهم الشركة بواقع تخفيض 0.4 سهم لكل سهم.

وأكدت "الخليجية العامة"أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
بورصة دبي تبيع حصة بقيمة 1.6 مليار دولار من مؤشر ناسداك
بورصة دبي تبيع حصة بقيمة 1.6 مليار دولار من مؤشر ناسداك
﻿
الين قرب أدنى مستوى في 4 أشهر والرهان على السياسة النقدية في اليابان
الين قرب أدنى مستوى في 4 أشهر والرهان على السياسة النقدية في اليابان
﻿
الذهب حبيس نطاق ضيق عند 2156 دولارا للأوقية قبيل قرار الفيدرالي
الذهب حبيس نطاق ضيق عند 2156 دولارا للأوقية قبيل قرار الفيدرالي
﻿
سهم الكابلات يقفز 10 % في أولى جلساته بعد توقف نحو عامين
سهم "الكابلات" يقفز 10 % في أولى جلساته بعد توقف نحو عامين
﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية