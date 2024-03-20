"جاهز" تربح 125.3 مليون ريال في 2023 بارتفاع 59 % وتطلب الانتقال من "نمو" إلى "تاسي"

أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، تحقيق 125.3 مليون ريال صافي ربح في 2023، بارتفاع 59 % عن 2022.
وبينت الشركة عبر "تداول"، أن سبب الارتفاع هو التحسن في هوامش الربح لكل طلب بسبب التحسن في الكفاءة والتكاليف مع زيادة أحجام العمليات في السوق السعودية.
من جهته أعلنت "جاهز" قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة وتعيين مستشار مالي سيتم الإعلان عنه لاحقا فيما يخص الانتقال.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير %
|
المبيعات
|
1,784.76
|
1,602.48
|
11.37
|
إجمالي الربح
|
405.88
|
359.18
|
13
|
الربح التشغيلي
|
101.9
|
64.02
|
59.17
|
صافي الربح
|
125.34
|
58.98
|
112.51
|
إجمالي الدخل الشامل
|
126.91
|
58.79
|
115.87
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
1,151.52
|
1,005.13
|
14.56
|
ربحية السهم
|
0.61
|
0.29
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب ارتفاع مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
ارتفعت إيرادات العمولات بنسبة 29 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 689.4 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط العمولات من 12.5 % إلى 13.6 % إضافة إلى النمو في إجمالي قيمة البضائع بنسبة 18 %.
بلغت إيرادات رسوم التوصيل 1,044 مليون ريال بزيادة فاقت 5.5 % بالعام السابق، حيث كانت مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في عدد الطلبات في السعودية، مع التخفيض في الأسعار على مستوى الطلب وذلك بما يتماشى مع اتجاهات السوق واستراتيجية التوسع في دول الخليج.
بلغت الإيرادات الأخرى 186.4 مليون ريال وذلك بزيادة بلغت 26 % مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع الإيرادات التسويقية والإيرادات المتعلقة بالنشاطات الجديدة للمجموعة.
|
سبب ارتفاع صافي ربح هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
شهد النشاط ارتفاعا في صافي الأرباح داخل السعودية بنسبة 33.2 % وذلك بقيمة 258.5 مليون ريال مقابل 194.1 مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك إلى التحسن في هوامش الربح لكل طلب بسبب التحسن في الكفاءة والتكاليف مع زيادة أحجام العمليات.
فيما سجل نشاط المنصات خارج السعودية صافي خسارة بقيمة 97.2- مليون ريال ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استراتيجيات التوسع وتكاليف تقوية الحصة السوقية في الأسواق الجديدة (البحرين منتصف 2022، الكويت بداية 2023). حيث بلغت قيمة البضائع لنشاط المنصات خارج السعودية 242 مليون ريال، كما بلغ عدد الطلبات نحو 5.4 مليون طلب خلال 2023.
وانخفض إجمالي صافي الخسارة لنشاط الخدمات اللوجستية بنسبة 95.2 % مقارنة بالعام السابق حيث بلغ 5.9- مليون ريال مقارنة بـ123.9- مليون ريال في العام السابق ويعود ذلك إلى تركيز المجموعة على زيادة الكفاءة في التكاليف، إضافة إلى وفورات الأحجام وذلك بعد 2022 الذي سجل تكاليف توسعية وتكاليف الطاقة غير المستخدمة للسائقين، في حين أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj. EBITDA) بلغت 23.8 مليون ريال، مقارنة بـ29.2- مليون ريال في 2022.
ونتج عن استثمارات المجموعة في الأنشطة الأخرى صافي خسارة بقيمة 36.7- مليون ريال ويعود ذلك أساسا للتكاليف المرتبطة بالتوسع في مجال المطابخ السحابية داخل السعودية وإلى التوسع في مجال الرفوف السحابية، إضافة إلى التوسع في الحصة السوقية لأعمال مجال نقاط البيع.
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بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
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