"جاهز" تربح 125.3 مليون ريال في 2023 بارتفاع 59 % وتطلب الانتقال من "نمو" إلى "تاسي"

شهد النشاط ارتفاعا في صافي الأرباح داخل السعودية بنسبة 33.2 % وذلك بقيمة 258.5 مليون ريال مقابل 194.1 مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك إلى التحسن في هوامش الربح لكل طلب بسبب التحسن في الكفاءة والتكاليف مع زيادة أحجام العمليات.

فيما سجل نشاط المنصات خارج السعودية صافي خسارة بقيمة 97.2- مليون ريال ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استراتيجيات التوسع وتكاليف تقوية الحصة السوقية في الأسواق الجديدة (البحرين منتصف 2022، الكويت بداية 2023). حيث بلغت قيمة البضائع لنشاط المنصات خارج السعودية 242 مليون ريال، كما بلغ عدد الطلبات نحو 5.4 مليون طلب خلال 2023.

وانخفض إجمالي صافي الخسارة لنشاط الخدمات اللوجستية بنسبة 95.2 % مقارنة بالعام السابق حيث بلغ 5.9- مليون ريال مقارنة بـ123.9- مليون ريال في العام السابق ويعود ذلك إلى تركيز المجموعة على زيادة الكفاءة في التكاليف، إضافة إلى وفورات الأحجام وذلك بعد 2022 الذي سجل تكاليف توسعية وتكاليف الطاقة غير المستخدمة للسائقين، في حين أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj. EBITDA) بلغت 23.8 مليون ريال، مقارنة بـ29.2- مليون ريال في 2022.

ونتج عن استثمارات المجموعة في الأنشطة الأخرى صافي خسارة بقيمة 36.7- مليون ريال ويعود ذلك أساسا للتكاليف المرتبطة بالتوسع في مجال المطابخ السحابية داخل السعودية وإلى التوسع في مجال الرفوف السحابية، إضافة إلى التوسع في الحصة السوقية لأعمال مجال نقاط البيع.