النفط يتراجع عن أعلى مستوى في أشهر عدة متأثرا بارتفاع الدولار

مصفاة بي بي وايتنج شرق شيكاغو في سبتمبر 2017. "أ ب"

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار الذي ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 28 سنتا أو 0.3 % إلى 87.10 دولار للبرميل بحلول الساعة (08:00) بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 47 سنتا أو 0.6 %، إلى 83 دولارا للبرميل.

وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى متانة الاقتصاد الأمريكي ما أثر في معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.

ويترقب المتعاملون إعلانا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء سعيا إلى مؤشرات على مسار الفائدة لبقية العام.

وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر عند التسوية مع تقييم المتعاملين لتأثير هجمات أوكرانيا في الآونة الأخيرة على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية.

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة "تواصل مخاطر العرض المتعلقة بالمنتجات المكررة الروسية تقديم الدعم في وقت من المتوقع أن تشهد فيه السوق شحا بعد تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية من أوبك+ إلى الربع الثاني من 2024".

وقالت مصادر تجارية لرويترز أمس الثلاثاء إن انخفاض طاقة التكرير الروسية نتيجة الضربات أدى إلى زيادة صادرات الخام من البلاد، وأضافت أن صادرات النفط من الموانئ الغربية لروسيا ستزيد بـ 260 ألف برميل يوميا في مارس فوق الخطة الشهرية الأولية المقررة بما يصل إلى 2.22 مليون برميل يوميا.

وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات أمريكا من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين ارتفاع المخزونات بنحو 10 آلاف برميل الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.