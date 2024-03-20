نيويورك تايمز: السعودية تخطط للاستثمار بـ 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

تخطط السعودية لتأسيس صندوق بنحو 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية تسعى لها للدخول بقوة في هذا المجال، في خطة من شأنها أن تجعل المملكة أكبر مستثمر في العالم، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة حسبما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ووفق تقرير للصحيفة، فإن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي ناقشوا خلال الأسابيع الأخيرة، شراكة محتملة مع شركة أندريسن هورويتز، إحدى أكبر شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون، وممولين آخرين.

المصادر أشارت إلى أن هذه الشراكة تؤكد الطموحات التجارية العالمية للمملكة إضافة إلى جهودها في تنويع اقتصادها وترسيخ نفسها كلاعب أكثر تأثيرًا في الجغرافيا السياسية، إذ تسعى المملكة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال صندوق ثروتها السيادية الذي يمتلك أصولًا تزيد عن 900 مليار دولار.

والصندوق التكنولوجي الجديد الذي سيتم تأسيسه بمساعدة البنوك الأميركية الكبرى في وول ستريت سيُعتبر بدوره أحدث الوافدين المحتملين إلى مجال يحظى بالفعل بسيولة كبيرة.

وأدى التسابق العالمي حول الذكاء الاصطناعي إلى رفع تقييمات الشركات الخاصة والعامة، حيث يتسابق المستثمرون المتفائلون للعثور على أو بناء "إنفيديا" أو "أوبن إيه آي" (OpenAI) التاليين.