رغم ضغوط البيع .. "تاسي" فوق مستويات 12800 نقطة بفضل مكاسب جلسة المزاد

ارتفع مؤشر "تاسي" للجلسة السادسة مخترقا حاجز 12800 نقطة ليغلق أعلى منه بأربعة نقاط كاسبا 31 نقطة بنحو 0.25 %، حيث جاءت معظم المكاسب في جلسة المزاد بنحو 20 نقطة بتداولات 366 مليون ريال بدعم من الشركات الكبيرة رغم تراجع نشاط السوق 11 % إلى 9.8 مليار ريال. في حين ارتفعت الشركات المتوسطة بنسبة أقل بلغت 0.24 %، بينما الصغيرة انخفضت. وتراجعت وتيرة الارتفاعات مقابل موجة الارتفاع السابقة، مع تعرض السوق لضغوط بيع أثناء الجلسة، ما يظهر أن السوق تتحرك بحذر، ويأتي ذلك قبل نهاية مهلة الإفصاح عن النتائج المالية واجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر عند 12774 نقطة وكانت أعلى نقطة عند 12823 بمكاسب بلغت 0.4 %، بينما الأدنى عند 12735 نقطة فاقدا 0.3 %، وأنهى الجلسة عند 12804 نقاط رابحا 31 نقطة ما يعادل 0.25 %. وتراجعت السيولة 11 % بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 9.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 32 % بواقع 216 مليون سهم إلى 456 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 6 % بمقدار 39 ألف صفقة لتبلغ 618 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 4.4 %، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بـ 2.2 %، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 1.9 %، بينما تصدر المتراجعة "النقل" بواقع 1.6 %، ثم "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" بمقدار 1.5 %، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 1 %.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ19 % بقيمة 1.9 مليار ريال، ثم "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 8 % بقيمة 838 مليون ريال، وحل ثالثا "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" 8 % بمبلغ 801 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "تشب" بنحو 8.7 % ليغلق عند 34.90 ريال، يليه "وقت اللياقة" بواقع 8 % ليبلغ 243 ريالا، وحل ثالثا "سيكو السعودية ريت" 8 % ليصل إلى 5.48 ريال.

وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخريف" بواقع 9.3 % ليغلق عند 236.80 ريال، ثم الباحة بـ6.7 % حيث أغلق عند 0.14 ريال، وحل ثالثا "الدواء" بمقدار 6.6 % ليقفل عند 104.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أنابيب السعودية" بقيمة 669 مليون ريال، ثم "النهدي" بـ445 مليون ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بمبلغ 348 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

تراجع مؤشر "نمو" 59 نقطة بنحو 0.22 % ليغلق عند 27145 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 3 % ما يعادل 882 ألف إلى 25.3 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 16 % بواقع 209 آلاف سهم لتبلغ 1.1 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.5 ألف صفقة مرتفعة 63 صفقة بمقدار 2.6 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "موبي" بنحو 14 % ليبلغ 11.50 ريال، يليه "نولجنت" بـ6.9 % ليصل إلى 32.65 ريال، وحل ثالثا سهم "لين الخير" 6.6 % حيث أغلق عند 29.90 ريال.

وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ملكية" بواقع 8.5 % ليغلق عند 36.15 ريال، يليه "القمم" بـ5.9 % إلى 79 ريالا، وحل ثالثا سهم "المتحدة للتعدين" بمقدار 5.2 % مقفلا عند 26.40 ريال.

وحدة التحليل المالي