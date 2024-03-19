"ملكية ريت" يوقع اتفاقية لزيادة حد تسهيلات بنكية إلى 750 مليون ريال وتخفيض هامش التكلفة 22.22 %

وقعت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بهدف تخفيض هامش تكلفة التمويل 22.22 % وزيادة حد التسهيلات البنكية الممنوحة للصندوق الى 750 مليونا بدلا من 600 مليون ريال لتمويل النفقات الرأسمالية والاستحواذ على أصول عقارية جديدة بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.وتوقعت الشركة في بيان على "تداول"، أن يكون الأثر الناتج عن هذه الاتفاقية إيجابيا بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق بسبب تخفيض الجزء الثابت من هامش الربح، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الاستحواذ على أصول عقارية جديدة باستخدام الجزء غير المستخدم من التسهيلات البنكية.