"إيرباص" تنسحب من الاستحواذ على وحدة البيانات والأمن السيبراني التابعة لـ "أتوس" الفرنسية

أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات، اليوم الثلاثاء، أنها لن تقوم بالاستحواذ على وحدة البيانات والأمن السيبراني التابعة لشركة "أتوس" الفرنسية لخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقالت إيرباص "بعد دراسة متأنية لجميع جوانب الاستحواذ المحتمل على وحدة (البيانات الكبيرة والأمن) التابعة لشركة "أتوس"، قررت إيرباص أنها لن تواصل المناقشات مع أتوس حول هذه الصفقة المحتملة".

ووفقا لمعلومات سابقة من شركة "أتوس"، فقد قدرت شركة إيرباص قيمة وحدة البيانات والأمن السيبراني بمبلغ يتراوح بين 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) إلى 1.8 مليار يورو، بما في ذلك الديون.

وقالت "أتوس"، في بيان، إنها "تحلل الوضع الناتج وتقيم بفاعلية البدائل الاستراتيجية التي ستأخذ في الحسبان الضرورات السيادية للدولة الفرنسية".

وكانت "أتوس" تتطلع إلى التخلص من الوحدة بسبب الخسائر وارتفاع الديون.