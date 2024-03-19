"العمل الدولية": الأرباح غير القانونية للعمالة القسرية تسجل 236 مليار دولار

قالت منظمة العمل الدولية في جنيف اليوم الثلاثاء إن الأرباح غير القانونية للعمالة القسرية في الاقتصاد الخاص تسجل 236 مليار دولار سنويا.

وأضافت المنظمة أن إجمالي الأرباح غير القانونية للعمالة القسرية ارتفعت بواقع 64 مليار دولار أو 37% منذ 2014. ووصفت ذلك "بالزيادة الكبيرة الناجمة عن نمو عدد الأشخاص الذين يتم إجبارهم على العمل، إضافة إلى ارتفاع الأرباح الناجمة عن استغلال الضحايا".

ومثلت ما وصفته منظمة العمل بـ" الاستغلال الجنسي التجاري الإجباري" 73% من الأرباح غير القانونية، على الرغم من أنها مثلت 27% فقط من الضحايا.

يشار إلى أن الأرباح غير القانونية تشير إلى الفرق بين ما يتقاضاه الضحايا وما يحق لهم أن يحصلوا عليه في حال العمل في ظروف عمل ملائمة.

ويمكن أن ترجع الزيادة إلى زيادة عدد الأشخاص المتضررين وزيادة الأرباح غير القانونية لكل شخص.

وكان العدد مرتفعا بصورة خاصة في مناطق بأوروبا وآسيا الوسطى، التي تضم أكثر من 50 دولة من أيسلندا عبر تركيا إلى روسيا.

يشار إلى أنه خلال 2021، كان هناك 27.6 مليون شخص ضمن العمالة القسرية خلال أي يوم، يعملون في المناجم أو قطاع الزراعة أو في المنازل. وهذا يعادل 3.5 شخصا لكل 1000 شخص على كوكب الأرض.