الأسهم الأوروبية تنخفض قبل بيانات اليورو للربع الأخير بشأن الأجور وتكاليف العمالة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ طغت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا على مكاسب أسهم السلع الأساسية الاستهلاكية قبل بيانات اقتصادية مهمة لمنطقة اليورو من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة (09:00) بتوقيت غرينتش بسبب عمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات منطقة اليورو للربع الأخير بشأن الأجور وتكاليف العمالة، وإلى مسح يجريه معهد البحوث الاقتصادية الألماني زد.إي.دبليو عن المعنويات الاقتصادية لمارس. ومن المقرر صدور كل هذه البيانات الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش.

غير أن التركيز الأكبر لا يزال على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الذي سيعلنه غدا الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت المركزي الأمريكي أسعار الفائدة. وستتجه الأنظار إلى توقعات البنك الاقتصادية وتقديراته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد سهم منصة هيمنت العقارية 5.5 % إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعدما رفعت جيفريز تصنيفها لسهم الشركة، بينما انخفض سهم هالو فريش 4.4 % إلى قاع المؤشر بعدما خفض بنك باركليز تصنيف الشركة الألمانية.

وزاد سهم يونيليفر 5 % بعد إعلان مجموعة السلع الاستهلاكية عزمها فصل وحدتها للمثلجات لتصبح شركة مستقلة والكشف عن برنامج جديد لخفض التكاليف من شأنه شطب 7500 وظيفة.