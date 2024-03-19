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"الكهرباء": 17 أبريل موعدا للتصويت على تحويل 7.8 مليار ريال إلى الأرباح المبقاة

"الكهرباء": 17 أبريل موعدا للتصويت على تحويل 7.8 مليار ريال إلى الأرباح المبقاة

"الاقتصادية" من الرياض

دعت الشركة السعودية للكهرباء مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل، للتصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (7,105,975,171) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى الأرباح المبقاة.

وأوضحت الشركة عبر بيان في "تداول"، أنه سيتم التصويت أيضا على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ (702,343,122) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى الأرباح المبقاة، إضافة إلى التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

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