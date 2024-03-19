"الخليجية العامة" توصي بزيادة رأس المال 300 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة 300 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأوضحت الشركة عبر بيان في "تداول"، أن السبب هو دعم الخطة التوسعية في نشاط الشركة وعمليات التأمين، إضافة إلى تعزيز هامش الملاءة المالية و المحفظة الإستثمارية.

وبينت أن الأحقية ستكون لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية الذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت إلى أن الموافقات على زيادة رأس المال خاضعة لموافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الآخرى ذات العلاقة، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وسيتم الإعلان لاحقا عن تعيين المستشار المالي، وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال الى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.