"الخريف" تحقق الإغلاق المالي لمشروع منفوحة الرياض بقيمة 1.62 مليار ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة تحقيقها الإغلاق المالي لمشروع عقد التشغيل والصيانة طويلة الأجل في منفوحة الرياض مع شركة المياه الوطنية بقيمة 1,624,083,770 ريال.

حيث أوضحت الشركة عبر "تداول"، أنها ستقوم بتنفيذ أعمال تصميم وإعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة القائمة في منفوحة.

وبينت أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي: محطة معالجة مياه الصرف الصحي منفوحة الشمالية، محطة معالجة مياه الصرف الصحي منفوحة الشرقية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي منفوحة المرحلة الرابعة.

وأضافت أن أعمال التصميم وإعادة التأهيل تمتد على مرحلتين لفترة 36 شهرا تزامنا مع أعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ من بداية العقد لمدة 15 سنة (180 شهرا)، وتبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات الثلاثة 700 ألف متر مكعب في اليوم.