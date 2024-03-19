"وقت اللياقة" تربح 356 مليون ريال خلال 2023 بارتفاع 39.6 % لزيادة أعداد المشتركين

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، تحقيق 356 مليون ريال صافي ربح في 2023، بارتفاع 39.6 % عن 2022.
وبينت الشركة عبر بيان في تداول"، أن السبب هو ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات 17 % بسبب ارتفاع أعداد المراكز العاملة منذ نهاية الربع الرابع 2022، إضافة لارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير".
كما أوضحت أن ارتفاع أعداد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة، إضافة إلى شطب أصول تتعلق بالمركزين المغلقين خلال السنة بسبب وقوعها ضمن المناطق المنزوعة ملكيتها لمصلحة مشروع بوابة الدرعية، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالسنة السابقة أسهم في ارتفاع صافي الربح.
كما أعلن مجلس إدارة الشركة توزيع 69.6 مليون ريال أرباح نقدية عن الربع الرابع من 2023، بحصة 1.33 ريال للسهم.
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات
|
398
|
337
|
18.1
|
348
|
14.367
|
اجمالي الربح
|
192
|
163
|
17.791
|
160
|
20
|
الربح التشغيلي
|
154
|
131
|
17.557
|
126
|
22.222
|
صافي الربح
|
129
|
105
|
22.857
|
92
|
40.217
|
اجمالي الدخل الشامل
|
125
|
106
|
17.924
|
93
|
34.408
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات
|
1,325
|
1,066
|
24.296
|
اجمالي الربح
|
585
|
434
|
34.792
|
الربح التشغيلي
|
450
|
327
|
37.614
|
صافي الربح
|
356
|
255
|
39.607
|
اجمالي الدخل الشامل
|
355
|
258
|
37.596
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
1,092
|
915
|
19.344
|
ربحية السهم
|
6.8
|
4.86
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
النسبة من رأس المال
|
القيمة
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب ارتفاع مبيعات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
|
ارتفاع إيرادات العضوية 16 %، وارتفاع إيرادات البرامج المدفوعة الاخرى المتضمنة السباحة والتدريب الشخصي 49 %
|
سبب ارتفاع صافي ربح الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق
|
ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات 19 % مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة نتيجة ارتفاع أعداد المراكز العاملة منذ نهاية الربع الرابع 2022، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير" وارتفاع عدد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة. إضافة إلى إرتفاع تكلفة التمويل بسبب إرتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالربع الرابع من السنة السابقة، كما تضمن الربع الرابع 2023، تسجيل ربح بقيمة 3.6 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.
|
سبب ارتفاع مبيعات الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
|
ارتفاع أعداد المشتركين خلال الربع نتيجة الجهود المركزة في جميع قطاعات الشركة والنهج المؤسسي لإدارة أنشطة الشركة الترويجية.
|
سبب ارتفاع صافي ربح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
|
ارتفاع في تكلفة التمويل وكذلك ارتفاع التكلفة الإجمالية للإيرادات بسبب ارتفاع أعداد المشتركين. والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير" وارتفاع عدد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.
|
سبب ارتفاع مبيعات العام الحالي مقارنة بالعام السابق
|
بلغت إيرادات الشركة 1,325 مليون ريال لـ 2023، محققة نمو 24 % مقارنة بـ 2022، مدفوعة بارتفاع أعداد المشتركين والمراكز العاملة.
|
سبب ارتفاع صافي ربح العام الحالي مقارنة مع العام السابق
|
ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات 17 % مقارنة بـ 2022 بسبب ارتفاع اعداد المراكز العاملة منذ نهاية الربع الرابع 2022، إضافة لارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير"، وكذلك ارتفاع اعداد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة، إضافة إلى شطب أصول تتعلق بالمركزين المغلقين خلال السنة بسبب وقوعها ضمن المناطق المنزوع ملكيتها لصالح مشروع بوابة الدرعية، وإرتفاع تكلفة التمويل بسبب إرتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالسنة السابقة. كما تضمنت 2023، تسجيل ربح 14 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
تم تعديل وإعادة عرض القوائم المالية المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة في القوائم المالية السنوية الموحدة للفترة الحالية التي تم إعدادها وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في السعودية والإصدارات والتفسيرات والمعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ولمعرفة المزيد عن ذلك، يمكن الرجوع للإيضاح رقم 37 في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
أضف تعليق