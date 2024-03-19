"وقت اللياقة" تربح 356 مليون ريال خلال 2023 بارتفاع 39.6 % لزيادة أعداد المشتركين

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، تحقيق 356 مليون ريال صافي ربح في 2023، بارتفاع 39.6 % عن 2022.

وبينت الشركة عبر بيان في تداول"، أن السبب هو ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات 17 % بسبب ارتفاع أعداد المراكز العاملة منذ نهاية الربع الرابع 2022، إضافة لارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير".

كما أوضحت أن ارتفاع أعداد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة، إضافة إلى شطب أصول تتعلق بالمركزين المغلقين خلال السنة بسبب وقوعها ضمن المناطق المنزوعة ملكيتها لمصلحة مشروع بوابة الدرعية، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالسنة السابقة أسهم في ارتفاع صافي الربح.